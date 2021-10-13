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Тиньков заплатил почти $450 млн штрафа по налоговому делу

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Основатель группы «Тинькофф» и российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти $450 млн в рамках урегулирования налоговых претензий в суде США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы в судебной базе.

В них говорится, что предприниматель отдал сумму в размере $448,96 млн.

Ранее Суд в Калифорнии распорядился принять от Тинькова данную сумму в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях.

До этого сообщалось, что бизнесмен в ходе заседания суда в США признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о нарушении налогового законодательства Соединенных Штатов. Тиньков согласился на сделку с американским правосудием — в ее рамках бизнесмен до вынесения приговора должен заплатить около $506 млн — в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере $248 525 339, на который были начислены проценты и пени.

Также стало известно, что Минюст США запросит для бизнесмена еще один штраф в размере $250 тыс. Тиньков также проведет год под надзором

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