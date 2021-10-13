Sberbank Direct признан лучшим онлайн-банком Германии

Sberbank Direct получил премию Banking Check Awards 2021 и признан лучшим онлайн-банком Германии.

Ранее в течение нескольких лет Sberbank Direct, который является розничным филиалом Sberbank Europe в Германии, уже становился лауреатом премии FMH Zins-Award в номинациях «Деньги до востребования» и «Срочные депозиты».

«Мы благодарны за столь высокую оценку нашей работы. Постоянное повышение уровня сервиса и совершенствование технологической базы Sberbank Direct позволяет нам успешно конкурировать на локальном рынке, быть надежным партнером и предоставлять одни из лучших условий для клиентов», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

Sberbank Direct специализируется на привлечении депозитов физических лиц и выдаче потребительских кредитов онлайн. По состоянию на конец третьего квартала портфель привлеченных средств вырос до 1,2 млрд евро.

Независимые эксперты и пользователи высоко оценили привлекательные условия, качественный сервис, а также высокую скорость обработки заявок по программе онлайн-кредитования. Широкая популярность продукта позволила по результатам третьего квартала достичь объема 600 млн евро выданных кредитов, а рейтинг удовлетворенности клиентов в соответствии с опросом клиентов составил 4,9 из 5.