В ЕС планируют расследовать возможное неконкурентное поведение на энергетическом рынке

Еврокомиссия планирует расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке, говорится в сообщении на ее сайте.

«Срочные меры по защите потребителей и бизнеса: изучить возможное антиконкурентное поведение на энергетическом рынке и обратиться в Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) с просьбой усилить мониторинг событий на углеродном рынке», — говорится в сообщении.

Также для поддержания рынка Еврокомиссия собирается поддержать посредством ваучеров или частичной оплаты счетов малообеспеченных потребителей энергии, разрешить временную отсрочку оплаты счетов, а также временно снизить налоговые ставки для части домохозяйств.

Отмечается, что текущие запасы газа в ЕС чуть выше 75%.

«В настоящее время это ниже среднего показателя в 90% за последние 10 лет, но с лета уровень хранения неуклонно растет», — добавили в Еврокомисси.

Ранее премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии выступили с совместным заявлением о важности развития атомной энергетики. Они считают необходимым признать атомную энергетику «зеленой» до конца года — это может помочь справиться с кризисной ситуацией на рынке энергетики Европы.

В то же время Европа начала получать российский газ — компания «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Эксперты считают, что данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.