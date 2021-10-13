Смену аэропорта в Москве подтвердил Qatar Airways

С 31 октября авиаперевозчик Qatar Airways переведет свои рейсы из Москвы в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

До этого момента рейсы в Доху совершались из Домодедово.О причинах смены аэропорта не сообщается.

При этом Qatar Airways входит в альянс Oneworld, российские компании этого же альянса остаются базироваться в Домодедово. Возможно, у пассажиров возникнет ряд проблем со стыковочными рейсами.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка готова принять россиян без прививки от коронавируса. Рейсы на островное государство с пересадками предлагают Emirates, Air Arabia, Etihad Airways, Qatar Airways, Gulf Air и Turkish Airlines.