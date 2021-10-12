«Буржуйки будут ставить»: экономист рассказал о последствиях повышения цены на газ для украинцев

Высокие цены на газ на Украине привели к тому, что от этого начали страдать рядовые потребители, которым повышают тарифы. При сохранении текущей ситуации украинцы могут дойти и до дровяного отопления, рассказал «Газете.Ru» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Украинские власти сами привязывали свои цены к европейским и теперь пожинают последствия своих решений. При этом они вынуждены поднять цены потребителям», — сообщил эксперт.

По его словам, украинские чиновники хотели найти дополнительные бюджетные средства, чтобы компенсировать малообеспеченным гражданам расходы. Однако денег так и не нашлось. Получается, что эта проблема будет развиваться дальше и приведет к банкротству коммунальных предприятий, отметил он.

«У кого не будет денег на оплату, будут отключать газ. Не понятно, как они будут справляться с такой ситуацией. Буржуйки, наверное, будут ставить или даже на дрова перейдут», — считает специалист.

Вместе с тем, по его словам, все будет зависеть от цен на газ в Европе. Если они пойдут вниз, то и потребители будут ощущать эти последствия. Помогут в этом, в частности, поставки газа через «Северный поток — 2», заключил Правосудов.

Ранее стало известно, что украинским больницам, школам, детсадам, военным частям и другим бюджетным учреждениям незадолго до старта отопительного сезона пришлось столкнуться с газовым кризисом.