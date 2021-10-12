В Европе ожидают полного объединения энергорынка Украины и ЕС

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила о главной цели сотрудничества Европейского союза с Украиной, пишет РИА «Новости».

Симсон рассказала, что несколько недель назад она провела переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко, где политики подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского рынка в ЕС. Еврокомиссар добавила, что это подразумевает синхронизацию электросетей между союзов и Украиной.

Ранее на Украине заявили об энергетической зависимости страны от слов Путина.

Экономист Алексей Кущ отметил, что текущая модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня следующего года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные».

Кущ подчеркивает, что «Газпром» может «сделать паузу в 10-20-30 дней», при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту. Он также напомнил, что Путин накануне заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть».