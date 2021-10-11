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WSJ: энергетический кризис укрепил позиции России в мире

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Из-за мирового энергетического кризиса РФ получила дополнительные рычаги давления на мировой арене. При этом власти США должны опасаться этого процесса и, как следствие, возможной потери стратегического влияния, пишет The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, попытка отказа от горючих ископаемых усилила зависимость европейских стран от природного газа, который в основном поставляет Россия, а это создает возможности стратегического давления для «Газпрома», который «не спешит наращивать производство».

Президент США Джо Байден и его администрация, следуя той же тенденции более безопасных для экологии источников энергии, ставят под угрозу влияние Штатов на мировой арене, отмечается в материале WSJ.

«Это напоминание о том, что производство электроэнергии — источник стратегической силы Америки, которую она рискует променять на климатические мечты. <...> Маниакальная одержимость администрации Байдена нереальными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности нанесут в последствии серьезный вред экономике и интересам США в мире», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

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