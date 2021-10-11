Эксперт рассказал, что россияне имеют право на часть пенсии умерших супругов

Потерявшие супругов россияне имеют право на получение их пенсий, рассказал в беседе с радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

По словам эксперта, размер пенсионных выплат в первую очередь зависит от трудового стажа. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, которую заработал умерший человек.

«В случае смерти в условные 50 лет его страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о ее размере будут сохранены», — сказал Звенигородский.

Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в базе Пенсионного фонда сохранятся данные о размере выплат, которые он мог бы получать.

«Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии [умершего] мужа», — продолжил Звенигородский.

При этом пенсия умершего может быть выше той, которую начисляют члену его семьи. В такой ситуации следует написать заявление о «переходе» на чужую пенсию, добавил эксперт.

«Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%», — пояснил Звенигородский.

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