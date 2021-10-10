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В Польше оценили подход России к нефтяному рынку

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва научилась мастерски использовать свои позиции на нефтяном рынке и извлекать максимальную выгоду, считает польский автор Анджей Щенсняк. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

Как утверждает журналист, Россия, являясь одним из трех ведущих производителей нефтяной продукции наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, прикладывает все усилия, добиваясь наиболее выгодных условий и результатов.

«Россияне подходят к нефтяной политике прагматично», — добавил Щенсняк.

Также журналист подчеркнул, что между тремя нефтяными державами продолжается «тонкая игра».

Он уверен, что Москва лавирует между интересами партнеров, используя их для собственных нужд.

Журналист обратил внимание, что политика США и России привела к повышению цен на нефть финансовые рынки.

Щенсняк написал, что Россия начала активно действовать в глобальной нефтяной политике, когда ее доходы оказались под угрозой.

Ранее сообщалось, что цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть.

Также специалист по мировому рынку нефти Мамдух Гассан Салама заявил, что одной из ошибок, которая привела к энергетическому кризису в Европе, является политизация процесса строительства газопровода «Северный поток — 2».

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