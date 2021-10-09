Эксперты Bank of America заявили о сохранении дефицита газа после слов Путина

Эксперты Bank of America ( BofA) заявили, что дефицит газа на мировом и европейском рынках сохраняется, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об увеличении поставок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европейские цены на газ резко подскакивали <…> на опасениях предстоящего зимнего газового кризиса и последующих комментариях президента России о дополнительных объемах газа в Европу», — сказали в BofA.

По информации экспертов, возможность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы в Европу этой зимой может быть ограничена, потому что Россия еще не заполнила собственные хранилища, а потоки через Украину ограничены.

В BofA добавили, что «Газпром» останется одним из главных бенефициаров нынешнего повышения цен на газ в Европе.

Путин, выступая накануне на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».