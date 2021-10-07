Во Франции призвали «Газпром» соблюдать договор по транзиту газа с Украиной

Россия и Украина должны соблюдать договоренности по транзиту газа. Об этом заявил РИА «Новости» представитель МИД Франции, комментируя слова руководства «Газпрома» о том, что им выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам.

«Между компанией «Газпром» и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия», — сказал представитель ведомства.

Накануне в ходе совещания по вопросам развития энергетики Путин указал на то, что прокачка газа в Европу по новым системам была бы для «Газпрома» дешевле примерно на $3 млрд в год. Кроме того, Путин отметил, что новый способ поставок газа в Европу значительно экологичнее предыдущего. Однако он призвал не ставить никого в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.

Он также сказал, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам российского лидера, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.