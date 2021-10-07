Премьер Украины признал право Венгрии на газовый контракт с Россией

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия имела право на контракт с РФ по поставкам газа. Его слова приводит РИА «Новости».

«Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договоры», — сказал он на VII Киевском международном экономическом форуме.

При этом Шмыгаль отметил, что подобное поведение неподобающее для европейских партнеров, так как в кризис необходимо объединяться и совместно отвечать на вызовы, которые возникают.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.