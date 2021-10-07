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В Кремле прокомментировали увеличение экспорта российского газа в Европу

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Depositphotos

Потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу есть, все зависит от коммерческих договоренностей, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, зависит ли от «Северного потока — 2» возможность увеличения экспорта газа из России в Европу.

«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны», — отметил Песков.

По его словам, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей.

Владимир Путин, выступая накануне на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. Он также заявил, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам российского лидера, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

В США в тоже время выразили надежду, что Россия не будет использовать газ как политический инструмент.

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