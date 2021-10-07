Еврокомиссар предупредила, что рост цен на газ может привести к социальным потрясениям в ЕС

Резкий скачок цен на газ грозит странам Евросоюза (ЕС) социальными потрясениями, если правительства стран не окажут поддержку наиболее уязвимым слоям населения, заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес, ее слова приводит ТАСС.

«Если мы не предоставим необходимой помощи и не признаем, что это сложное время, могут произойти социальные и политические потрясения», — предупредила она.

Макгиннес также подчеркнула, что у правительств стран ЕС «есть все возможности оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке».

По данным торгов на бирже ICE Futures, 7 октября цена на газ в Европе снизилась почти на 17%, до $1110 за одну тысячу кубометров.

Накануне, 6 октября, газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.

Эксперты в тоже время отмечают, что стоимость газа может превысить отметку в $3000 за тысячу кубометров из-за увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире. Кроме того, из-за нестабильности ситуация сложно установить так называемый «потолок цен на газ».

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.