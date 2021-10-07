Цена на газ в Европе снизилась до $1110 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снизилась почти на 17%, до $1110 за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.

Так, ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF в начале торгов стоил $1260 за тысячу кубометров, в 9.13 мск цена превысила $1370, а затем показала устойчивое снижение. Цены в 9.57 мск были на уровне $1073,6 за тысячу кубометров, что на 16,8% ниже расчетной цены, установившейся 6 октября.

Накануне, 6 октября, газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.