Меркель заявила, что транспортировка газа по «Северному потоку — 2» еще не одобрена

Транспортировка газа по трубопроводу «Северный поток — 2» пока еще не одобрена. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters.

По данным агентства, соответствующее заявление политик сделала по результатам неформального саммита ЕС — Западные Балканы, который состоялся 5 — 6 октября в Словении. Цитат канцлера агентство не привело.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG заявили, что «Северный поток — 2» соответствует всем законам, применимым к нему, имеет разрешения на эксплуатацию от стран Европейского союза и России.