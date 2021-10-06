Цена на газ в Европе резко упала до $1500 за тысячу кубометров

Цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, сообщает сайт биржи ICE.

Рост от показателей 5 октября замедлился и составил 8%, цена на газ снизилась на $400.

Ранее цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

После этого в Кремле заявили о непричастности России к энергетическому кризису в Европе, а в Еврокомиссии отметили, что не ищут виновных в росте цен на энергоносители.