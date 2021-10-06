Путин заявил, что Россия превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину

Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Наши контрактные обязательства по поставкам [газа] через ГТС Украины — это 40 млрд кб. м газа в год. И за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки и эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что еще больше увеличивать объемы поставок для «Газпрома» экономически не выгодно. По его словам, прокачка газа в Европу по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год. Кроме того, Путин отметил, что новый способ поставок газа в Европу значительно экологичнее предыдущего.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что некоторые европейские государства могут принять решение о транзите газа в обход Украины из-за снижения надежности и безопасности украинской газотранспортной системы (ГТС). По его словам, поставки по стареющей системе могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран, в частности, юго-восточной Европы, и решения об отказе транзита через Украину будут приниматься европейскими потребителями все чаще.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Комментируя это, Завальный заявил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину.