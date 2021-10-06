Оператор «Северного потока — 2» заявил, что газопровод соответствует всем законам

«Северный поток — 2» соответствует всем законам, применимым к нему, имеет разрешения на эксплуатацию от стран Европейского союза и России. Об этом заявили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG, передает РИА «Новости».

«Nord Stream 2 продолжит прилагать максимум усилий для соответствия всем нормам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое ведомство ФРГ пригрозило оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Европейского союза, предоставив необходимые данные.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о вопросах «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.