Верховный суд ФРГ получил апелляцию оператора «Северного потока — 2»

Верховный федеральный суд ФРГ подтвердил получение апелляции компании Nord Stream 2 AG на решение суда в Дюссельдорфе об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Я хотела бы сообщить, что инициированная Nord Stream 2 AG жалоба поступила в Верховный суд и ей присвоен номер EnVR 55/21», — сказала она.

Ранее компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.