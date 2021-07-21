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Politico: США призвали Украину «помолчать» насчет «Северного потока — 2»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает руководство Украины «помолчать» насчет газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Американская администрация собирается пойти на сделку с Германией по «Северному потоку — 2», подтверждая свой отказ от немедленных санкций против газопровода, взамен оставляя за собой право на санкции в будущем, если Россия будет использовать газопровод в политических целях и урезать транзит газа через Украину.

Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь — с Германией.

В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.

Кроме того, в Сенате США, как со стороны республиканцев, так и демократов существует большое количество противников отказа от санкций против газопровода.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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