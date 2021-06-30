Путин утвердил запрет на взыскание долгов с минимального дохода

Президент России Владимир Путин подписал закон, защищающий минимальные доходы граждан от взыскания долгов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новой нормой, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на доходы должника в размере прожиточного минимума в целом по России или прожиточного минимума в субъекте, где проживает гражданин, если в этом регионе его размер превышает общероссийский.

Кроме того, должник имеет право обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.

При этом при наличии у гражданина иждивенцев он может попросить суд о сохранении дохода в размере, превышающем прожиточный минимум.

Новая норма не распространяется на взыскание алиментов, возмещения вреда здоровью, ущерба, причиненного в результате преступления, и вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее Государственная дума приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должниками.