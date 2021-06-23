Эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников

Аналитики банка ВТБ составили портрет типичной жертвы мошенников. Результаты исследования публикует РБК.

Мужчины чаще подвергаются денежному обману, чем женщины (55% против 45%).

Больше всего страдают от действий злоумышленников россияне в возрасте от 35 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью мошенников, еще на 25% — клиенты от 40 до 49 лет. Среди людей старше 50 лет жертвами подобного рода преступлений становились 22%.

Креме того, чаще всего обманутыми остаются жители Центрального федерального округа (свыше 40%), меньше всего — проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе (1,4%).

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью беспроцентных кредитов.