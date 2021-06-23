Эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Аналитики банка ВТБ составили портрет типичной жертвы мошенников. Результаты исследования публикует РБК.
Мужчины чаще подвергаются денежному обману, чем женщины (55% против 45%).
Больше всего страдают от действий злоумышленников россияне в возрасте от 35 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью мошенников, еще на 25% — клиенты от 40 до 49 лет. Среди людей старше 50 лет жертвами подобного рода преступлений становились 22%.
Креме того, чаще всего обманутыми остаются жители Центрального федерального округа (свыше 40%), меньше всего — проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе (1,4%).
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью беспроцентных кредитов.
close