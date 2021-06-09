Бизнес-омбудсмен Титов сравнил команды Медведева и Мишустина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов объяснил разницу между кабинетами Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. Об этом бизнес-обмундсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Они различаются отдельными аспектами, глубиной технологических знаний, глубиной административных умений», — считает Титов.

Нынешнее правительство, по его мнению, очень оперативное и управленчески продвинутое. Кроме того, оно глубоко погружено в новые технологии.

«Но вопрос в том, что без изменений модели (экономической — «Газета.Ru») развития все равно ничего не получится», — заключил он.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев и его правительство внезапно ушли в отставку в январе прошлого года. Президент Владимир Путин выдвинул на пост главы кабмина Михаила Мишустина, который тогда возглавлял ФНС.

В мае Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году. Основными темами стали коронавирус, поддержка малоимущих семей, цены на еду и бензин, экологизация производства и импортозамещение.