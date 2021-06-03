Названы причины высокой стоимости фермерской продукции

Высокие цены на фермерскую продукцию продиктованы спецификой производства и хранения. Об этом заявила директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева, сообщает телеканал «360».

«Цена фермерских продуктов всегда будет выше, чем на продукт промышленного производства. На мой взгляд, это обусловлено двумя объективным факторами. В первую очередь, фермерская продукция максимально экологична. Фермер использует минимум химических средств, добавок, для того чтобы продукт имел больший срок годности», — рассказала Булычева.

Она отметила, что фермерские продукты очень полезные и свежие, однако, будучи продуктом скоропортящимся, они имеют ограниченный оборот.

«Вторая история — удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции», — добавила Булычева.

По ее словам, для того, чтобы произвести две пачки масла, фермеру необходимо запустить оборудование, оплатить сотруднику рабочий день. То есть, как объяснила Булычева, для производства минимального объема продукта фермер несет максимальные издержки.

Ранее сообщалось, что меры по сдерживанию цен на продукты привели к росту стоимости смежных товаров.