Набиуллина считает, что в РФ достаточно резервов для любых геополитических сценариев

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые резервы России выдержат развитие любых геополитических сценариев.

Она уточнила, что резервы Москвы «достаточно велики» и носят крайне диверсифицированный характер.

По словам Набиуллиной, западные санкции представляют «постоянный риск» для России.

«Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна», — сказала она в интервью CNBC.

Ранее кредитно-рейтинговое агентства S&P Global Ratings назвало ключевые факторы риска для России в 2021 году. По данным аналитиков, опасность для российской экономики представляет ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, транзит власти и внутриполитическая волатильность.