Набиуллина считает, что в РФ достаточно резервов для любых геополитических сценариев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые резервы России выдержат развитие любых геополитических сценариев.
Она уточнила, что резервы Москвы «достаточно велики» и носят крайне диверсифицированный характер.
По словам Набиуллиной, западные санкции представляют «постоянный риск» для России.
«Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна», — сказала она в интервью CNBC.
Ранее кредитно-рейтинговое агентства S&P Global Ratings назвало ключевые факторы риска для России в 2021 году. По данным аналитиков, опасность для российской экономики представляет ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, транзит власти и внутриполитическая волатильность.
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