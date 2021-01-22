Курс евро превысил отметку в 91 рубль впервые с 8 января
Анна Светлова
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Курс евро превысил отметку в 91 рубль впервые с 8 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами «завтра» на 13.20 мск увеличился на 1,02 руб. и составил 74,86 руб.
Курс евро повысился на 1,31 руб., достигнув уровня 91,16 руб.
Ранее сообщалось, что Центробанк установил курс евро на уровне 90,4087 руб., доллара — 74,3615 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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