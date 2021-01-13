Bank of America рассказал о плюсах для России от избрания Байдена

Избрание демократа Джо Байдена на пост президента США может иметь позитивные последствия для российского рынка. Такое мнение высказали аналитики Bank of America, сообщает РБК.

Как считают специалисты, «перезагрузка» отношений между Россией и США вряд ли возможна, но «некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году».

В Bank of America отметили, что новая администрация сделает внешнюю политику Вашингтона более гибкой и предсказуемой.

«Именно эта стабилизация политических двусторонних отношений сама по себе является позитивным явлением для рынка», — считают аналитики.

Позитивное влияние может также оказать возможное продление соглашения по ограничению ядерных вооружений СНВ-3, которое истекает в феврале этого года.

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