Налоговые вычеты на детей в России могут измениться
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров направил министру финансов России Антону Силуанову письмо с предложением увеличить размер налогового вычета на детей. Об этом сообщает RT.
В документе говорится, что размеры налоговых вычетов на первого и второго ребенка следует увеличить с 1,4 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, а на третьего и последующих детей — с 3 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.
Также Федоров предлагает увеличить совокупный доход, до достижения которого граждане могут получать вычет на детей, до 600 тыс. рублей.
Ранее в Национальном родительском комитете предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет младшим ребенком.
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