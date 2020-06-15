Официальная безработица в России выросла до 2,42 млн человек

Число официально зарегистрированных безработных в России за полмесяца выросла на 16%, достигнув 2 млн 424 тыс. человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что по состоянию на 1 июня в стране было 2,09 млн зарегистрированных безработных.

То есть, за полмесяца официальная безработица в Российской Федерации увеличилась на 334 тыс. человек, или на 15,9%.

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