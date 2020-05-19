Эксперты спрогнозировали снижение доли «серых зарплат» на рынке труда после пандемии

После пандемии коронавируса на рынке труда в России станет меньше неофициально трудоустроенных работников. Об этом ТАСС рассказали эксперты в сфере труда.

Стремление к «белому» доходу будет связано с тем, что оформленные должным образом работники могут претендовать на минимальные выплаты по безработице.

Общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин посчитал, что опыт нынешней пандемии покажет важность официального трудоустройства.

«Многие сделают выводы и впредь будут стараться устраиваться к «белым» работодателям, либо требовать официального оформления от своего текущего работодателя», — пояснил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что более миллиона жителей России нашли работу во время пандемии коронавируса.