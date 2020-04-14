Экономисты предложили раздать деньги россиянам для борьбы с кризисом

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Группа российских экономистов подготовила доклад, в котором предложила меры по поддержке экономики в кризис. Его текст опубликован на сайте фонда «Либеральная миссия».

По мнению экспертов, меры, предпринимаемые правительством в этом направлении, являются недостаточными и недальновидными.

Если не оказать должной поддержки бизнесу и населению, то затяжной L-образный кризис станет неизбежным.

Экономисты предложили, во-первых, расширить поддержку экономики с 2% до 4% ВВП.

Во-вторых, скорректировать бюджетное правило, чтобы замещать выпадающие нефтяные доходы из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В-третьих, частично субсидировать зарплаты или выплачивать «упрощенные» пособия по безработице, так как сохранить занятость практически невозможно.Кроме того, доплачивать пенсионерам и предоставить семьям субсидии на оплату ЖКХ.

Для предпринимательства необходимо предоставить отсрочки по кредитам и налогам, а также правительство должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса.

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