Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
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В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующий законопроект был предложен госсоветом Удмуртской республики.
Уточняется, что ранее было принято решение о том, что родившие 3-4 детей многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию.
Авторы нового законопроекта рассчитывают на «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин». По оценкам составителей документа, стоимость реализации инициативы оценивается в 5,21 млрд рублей.
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