Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.

С 1 января 2020 года размер МРОТ в России составит 12 130 рублей, что на 850 рублей больше текущего показателя.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда.

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