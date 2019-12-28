Путин подписал закон о повышении МРОТ
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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.
С 1 января 2020 года размер МРОТ в России составит 12 130 рублей, что на 850 рублей больше текущего показателя.
Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда.
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