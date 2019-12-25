Российско-китайский самолет CR929 может стать однопилотным

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - заместителя главного конструктора по аэродинамике Александра Долотовского.

«Я не открою тайны, если скажу, что мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа», — уточнил Долотовский.

По словам представителя ГСС, рассматривается также вариант, когда самолет сможет летать полностью в автоматическом режиме, без пилота. Специалист считает, что такой переход можно будет осуществить к 2030 году.

В настоящее время активно проводятся работы по роботизацию процессов управления.

Эксперт отметил, что пока самолет делается под экипаж двух человек. Внешний вид самолета не изменится, информационное поле кабины подвергнется усовершенствованию.

«Естественно, какое-то время должны оставаться средства ручной коррекции полета. Но при этом сами пилотажные характеристики будут настолько простыми, что человек с минимальной подготовкой сможет управлять самолетом», — рассказал Долотовский.

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