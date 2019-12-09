Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который завершит процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что закон призван обеспечить выполнение обязательств Украины относительно отделения ГТС перед Евросоюзом.

Уточняется, что этот закон, документ которого был принят парламентом 3 декабря, является последним перед осуществлением завершения процесса создания независимого оператора ГТС.

В условия договора входят изменение условий обеспечивающих отделение деятельности по транспортировке природного газа в Налоговом кодексе, а также освобождение от уплаты НДС по передаче оператору ГТС необходимого для транспортировки природного газа имущества, которое пока является госсобственностью.

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