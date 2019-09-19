«Аэрофлот» пригрозил журналистам прокуратурой за фейк о забастовке

«Аэрофлот» опроверг информацию о якобы проводимой бортпроводниками забастовке и назвал ее фейком, говорится в заявлении авиакомпании. Там подчеркивается, что все рейсы выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.

«Редакция Life.ru не сочла необходимым направить в Аэрофлот официальный запрос для подтверждения или опровержения непроверенных сведений. В Аэрофлоте работает более 8,5 тыс. бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых», — говорится в заявлении.

Авиакомпания подчеркивает, что «оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры о проведении проверки по вопросу о признании данной публикации распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации с принятием соответствующих мер».