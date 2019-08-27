Названы сроки первого полета российско-китайского самолета CR929

Российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 может совершить свой первый полет в тестовом режиме в 2023 году. Об этом сообщил главный конструктор программы CRC929 от России Максим Литвинов, передает РИА «Новости».

Он рассказал, опираясь на предварительные подсчеты, что самолет окажется в воздухе в 2023 году.

Также Литвинов подчеркнул, что дальнемагистральный самолет CR929 планируют поставлять после 2025 года.

Ранее в ОАК рассказали о спросе на самолет России и КНР CR929.

Известно, что самолет будет рассчитан на 250—300 пассажиров.