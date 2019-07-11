Госдума может вернуть курилки в российские аэропорты

В Госдуме планируют рассмотреть в 1-м чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты страны, сообщает ТАСС.

Автором проекта закона стал депутат Сергей Боярский.

Согласно документу, курилки могут вернуться в аэропорты, но будут они расположены в специальных изолированных помещениях с вентиляцией. Зону для курения могут расположить в зоне для нахождения зарегистрированных пассажиров после досмотра, а также в местах для пассажиров, следующих транзитом.

Ранее ученые нашли эффективный способ борьбы с курением.