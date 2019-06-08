Мексика под гнетом Трампа согласилась покупать продукцию у США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась покупать у США сельхозпродукцию в больших объемах. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, мексиканская сторона согласна покупать большие объемы американской сельскохозяйственной продукции после достижения соглашения по торговле и мигрантам.

Он подчеркнул, что жители Мексики теперь будут получать продукты от «наших прекрасных патриотов-фермеров».

Ранее сообщалось, что США и Мексика достигли соглашения. Трамп рассказал, что Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.