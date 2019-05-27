В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина могла бы получать прибыль с помощью поездов из Китая в Европу.
Он также добавил, что эти поезда должны были ходить через территорию Украины.
Червоненко подчеркнул, что из-за конфликта Киева с Москвой прибыль получает Минск.
Ранее сообщалось, что Украина признала зависимость от торговли с Россией.