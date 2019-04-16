В Госдепе назвали условие отмены санкций против Сирии

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Государственный секретарь США Майк Помпео во время выступления в Техасском сельскохозяйственно-машиностроительном институте заявил, что американская сторона аннулирует санкции против Сирии, когда в арабской стране закончится политическое урегулирование. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Помпео, «есть те, кто полагают», что в Сирии одержал верх президент Башар Асад. Не «объявляя победителей и проигравших», госсекретарь добавил, что Асад «правит» ослабленной страной с шестью миллионами перемещенных лиц.

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Он подчеркнул, что международная коалиция не будет поддерживать Сирию до тех пор, пока в ней не завершится политическое урегулирование. В этом случае, заключил Помпео, США и Евросоюз отменят санкции в отношении Сирии.

В начале марта Европейский союз ввел новые санкции против Сирии.