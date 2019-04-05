В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков задался вопросом, почему речь идет именно об обуви.

Реклама

Также он добавил, что эти данные носят больше академический характер.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Росстата, треть российских семей оказались без денег на обувь. В исследовании ведомства приняли участие 60 тыс. семей, оно проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.

После этого Песков заявил, что не понимает, откуда Росстат взял эти данные, и попросил их разъяснить.