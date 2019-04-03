Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о том, что россиянам не хватает денег на обувь, передает РИА «Новости».

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Росстата, треть российских семей оказались без денег на обувь. В исследовании ведомства приняли участие 60 тыс. семей, оно проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.