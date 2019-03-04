Медведев заявил о «сложных» торговых отношениях России и Болгарии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Болгарии в настоящий момент находится в «сложном положении». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Медведева, до введения санкций против России взаимный оборот стран составлял $5 млрд, а в настоящее время — $3 млрд. Премьер предположил, что «это, наверное, не здорово ни для Болгарии, ни для России».
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«К сожалению, наши торгово-экономические связи находятся в таком, довольно сложном положении», — сказал Медведев.
При этом, напомнил премьер, Россия остается одним из самых крупных торговых партнеров Болгарии.
Ранее Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока».