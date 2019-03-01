В Кремле ответили на предложение об общем рубле с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет, передает РИА «Новости».
«Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — сказал Песков.
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Он уточнил, что все это является предметом «экспертного разговора», и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве. При этом он подчеркнул, что совместной валютой должен быть «общий рубль».