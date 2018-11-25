Мэй попросила британцев поддержать проект сделки по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом по условиям Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, она намерена добиться одобрения данного проекта на саммите ЕС.

Она также добавила, что сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев.

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Мэй подчеркнула, что это соглашение устроит, как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел остаться в союзе.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку по Brexit.