В США обвинили Россию в использовании энергии в качестве оружия
Министр энергетики Рик Перри заявил, что Россия «исторически» использует энергию в качестве «коэрцитивного оружия». Слова министра передает Reuters.
Данное заявление Перри сделал на конференции в Будапеште, где обсуждаются вопросы диверсификации энергетики в регионе.
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«Мы должны запретить Кремлю использовать энергию в качестве оружия», — сказал Перри.
Ранее в Вашингтоне пообещали задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».