В США обвинили Россию в использовании энергии в качестве оружия

Министр энергетики Рик Перри заявил, что Россия «исторически» использует энергию в качестве «коэрцитивного оружия». Слова министра передает Reuters.

Данное заявление Перри сделал на конференции в Будапеште, где обсуждаются вопросы диверсификации энергетики в регионе.

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«Мы должны запретить Кремлю использовать энергию в качестве оружия», — сказал Перри.

Ранее в Вашингтоне пообещали задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».