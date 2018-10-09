Алюминиевая ассоциация заявила о безопасности проводки из алюминиевых сплавов

Использование проводки из алюминиевых сплавов в строительстве зданий безопасно и подкреплено опытом применения данной продукции во многих странах, говорится в сообщении Алюминиевой Ассоциации. Ранее применение проводки из алюминиевых сплавов в жилых домах и иных зданиях одобрил Минстрой и другие профильные ведомства, изменения вступят в силу 20 марта 2019 года.

«В мире доля алюминиевой проводки в структуре потребления кабельно-проводниковой продукции в жилищном строительстве согласно статистике составляет до 50% в зависимости от конкретной страны», — говорится в сообщении.

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Сейчас в России, в отличие от развитых стран, при строительстве используется медная электропроводка. В Ассоциации отметили, по итогам испытаний кабелей с жилами из алюминиевых сплавов в 2014-2016 годах на предмет коммутации с низковольтной аппаратурой, электроустановочными изделиями и светотехническим оборудованием, в том числе с участием специалистов МЧС России и ассоциации «Росэлетромонтаж», была подтверждена безопасность, прочность, гибкость и другие характеристики качества нового материала. Сертификаты по пожарной безопасности на кабельные изделия также получены в полном объеме.

Кроме того, сплавы 8176 и 8030, применяемые в новой проводке, квалифицированы у экспортных потребителей.