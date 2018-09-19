Недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне

Инфляция в России с 11 по 17 сентября составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,6%, пшено — на 2%, свинину, баранину, куры, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, соль, муку, ржаной хлеб — на 0,2-0,6%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,3%, мороженая рыба — на 0,2%, творог и шоколадные конфеты — на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2%: морковь стала дешевле на 6,4%, картофель — на 4,1%, лук — на 3,6%, яблоки — на 3%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.